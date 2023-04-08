Emine Erdoğan, Darülaceze’de Çocuk Yuvasını Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Darülaceze'de düzenlenen iftar programına katıldı. Emine Erdoğan, iftar programı öncesinde Darülaceze Başkanlığı’ndaki aralarında depremzede çocuklarında bulunduğu çocuk yuvasını da ziyaret etti. İki depremzede bebekle yakından ilgilenen Erdoğan, çocuk yuvasındaki bebek katında bulunan odaları tek tek gezdi.
"Darülaceze’de aralarında depremzede bebeklerimizin de olduğu çocuk yuvasını ziyaret ettim. Sağlık durumlarının her gün daha da iyiye gittiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. Devlet korumasındaki tüm yavrularımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Çocuklarımızı sarmalayan güvenli ve şefkatli kollara tüm kalbimle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, evlatlarımızın etrafına örülen yıkılmaz sevgi duvarı, onlara daima kalkan olacaktır." ifadelerini kullandı.