Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan,

"Darülaceze’de aralarında depremzede bebeklerimizin de olduğu çocuk yuvasıziyaret ettim. Sağlık durumlarının her gün daha da iyiye gittiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. Devlet korumasındaki tüm yavrularımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Çocuklarımızı sarmalayan güvenli ve şefkatli kollara tüm kalbimle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, evlatlarımızın etrafına örülen yıkılmaz sevgi duvarı, onlara daima kalkan olacaktır." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ