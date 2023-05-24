BtcTurk’ün sponsorluğunu üstlendiği eMilli Futbol Takımı, FIFA eNations Cup Avrupa play-off turunda Norveç'i eleyerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Türk sporunun en büyük paydaşlarından biri olan BtcTurk’ün eMilli Takım’a yönelik desteği, önemli bir başarıyla taçlandı. eMilli Takım, FIFA eNations Cup Avrupa Play-Off müsabakasında Norveç’i iki maç sonunda 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. 54 Avrupa ülkesinin mücadele ettiği ve 11 takımın Dünya Kupası’na katılma şansı elde ettiği müsabakalarda eMilli Takım, İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa takımını geride bıraktı. Dünya Kupası 2023 ise, offline olarak temmuz ayında gerçekleşecek.

BtcTurk, FIFA turnuvalarıyla sporcuların gelişimine katkıda bulunuyor

Bu sene 10. yılını kutlayan BtcTurk, düzenlediği espor organizasyonlarıyla yeni neslin heyecanına ortak oluyor. Bunlardan biri olan Türkiye’nin en kapsamlı FIFA Futbol Ligi “Be The Champion League (BTC League)” geçtiğimiz yıl üç kez düzenlenmiş, sporcuların kendini geliştirmesi için önemli fırsatlar sunmuştu. Nefes kesen mücadelelere sahne olan üç turnuvada sırasıyla Team Demiral, Galatasaray ve Digital Athletics espor takımları şampiyonluk kupalarını kaldırmıştı.

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