Son zamanlarda Marvel evrenine dahil olan Emilia Clarke, "Secret Invasion" adlı dizi içinde "G'iah" karakterine hayat vermektedir. Clarke, Yahoo Entertainment'a verdiği bir röportajda, basit bir araba sürme sahnesinin felakete dönüşme noktasına geldiği bir olayı anlattı.

"Eski bir Rus arabası olan Lada'ya bindirdiler"

Ünlü oyuncu, "Beni eski bir Rus arabası olan Lada'ya bindirdiler" diyerek deneyimini anlattı. Arabaya binerken şaşırdığını ve "Bu 6 vites topuzu ne işe yarıyor? Hangisini kullanmalıyım? Neden bu arabada 10 pedal var?" gibi düşünceler geçirdiğini belirtti. Araç hakkında traktör benzeri bir hissiyat yaşadığını ifade eden Clarke, arabayı kullanmayı bildiğini ancak zamanın kısıtlı olduğunu ve çekim yapılması gerektiğini dile getirdi. İnsanların kendisini motive etmeye çalışarak "Hadi tatlım, sürmeye başla. Çekime başlıyoruz" dediğini söyleyen Clarke, yapabileceğine inandığını ancak işlerin beklenmedik şekilde ters gittiğini anlattı.

"Samuel Jackson kıl payı kurtuldu"

Emilia Clarke, "Çekime hazırız. Kamera tam burada duruyor. Sam (Samuel Jackson) hemen burada. Ve ne yazık ki, yanlış bir şeye basarak fren yerine gaza bastım" şeklinde devam etti. Clarke, bu olayla ilgili olarak Samuel Jackson'ın inanılmaz derecede centilmen, nazik ve anlayışlı davrandığını vurgularken olayın ardından ağladığını ve arabayı başka birinin sürdüğünü belirtti.