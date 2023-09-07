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Emekliye ek zam yapılacak mı? Emekli ek zam ne zaman? Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri olan emekli maaşlarına ek zam hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sevindirici açıklamalar geldi. Emekliye ek zam yapılacak mı? Emekli ek zam ne zaman? soruları internet üzerinde yoğun bir şekilde aranmaya başlandı. Peki Emekliye ek zam yapılacak mı? Emekli ek zam ne zaman? işte merak edilen bu soruların cevaplarını sizeler için haberimizde detaylandırdık...

Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri olan emekli maaşlarına ek zam hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sevindirici açıklamalar geldi. Emekli vatandaşların talepleri doğrultusunda ek zam yapılacağını ifade etti.

Emekliye ek zam yapılacak mı?

Erdoğan: "Emeklilerimize Hiçbir Şeyin Gelmemesi Olacak Bir Şey Değil"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız," dedi. Bu açıklama, emekli maaşlarına ek zam yapılacağını işaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'dan Ek Bilgiler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız," açıklamasında bulundu.

Mevcut Zam Oranları

Bu gelişmelerin öncesinde, Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde 25 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşı halen 7 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

Emekli ek zam ne zaman?

TBMM Tatilinden Sonra Çalışmalar Başlayacak

Emekli maaşlarına ek zam yapılması için gereken çalışmaların Ekim ayında TBMM'nin tatilinin bitmesinin ardından başlaması bekleniyor.