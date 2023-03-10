Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 7.500 TL’ye varan nakit promosyona ek, kredi kartları ile 500 TL harcamaya 1000 TL bonus fırsatından yararlanabiliyor. Garanti BBVA, 3.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 3.500 TL-7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.250 TL, 7.500 TL-10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 TL, 10.000TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7.500TL nakit promosyon avantajı sunuyor.

EYT’li olup prim borcu olanlar ise avantajlı faiz oranlarıyla EYT kredisi kullanarak hemen emekli olabiliyor.

Ayrıca emekli maaşını taşıma ve yeni müşteri olmak gibi işlemler şubeye gitmeden Garanti BBVA Mobil’den yapılabiliyor.

SSK veya BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar e-Devlet üzerinden ulaşabilecekleri “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt” belgesinde, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise emeklilik dilekçelerinde Garanti BBVA’yı seçerek promosyon imkânlarından kolayca yararlanabiliyor. Maaşını Garanti BBVA’ya taşımak isteyen emekliler ise Garanti BBVA Mobil veya e-Devlet üzerinden işlemlerini kolayca yerine getirebiliyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16:00’ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor. Ayrıntılı bilgiye Garanti BBVA şubelerinden ve www.garantibbva.com.tr’den ulaşılabiliyor.