Emekliye seçim sonu müjdesi İş Bankası’ndan geldi! Son 10 gün kaldı ve emekli vatandaşlarımıza 7500 TL ödeme yapılacak. Bu müjdeli haber, birçok emeklinin yüzünü güldürdü. İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, ödemelerin yapılacağı tarihler belirlendi ve emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bu süreçte emeklilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar da var. Gelin, bu konulara birlikte göz atalım.

Türkiye İş Bankası emekli promosyonu ile ilgili detayları netleştirmeye hazırlanıyor. Buna göre promosyon kampanyası için bankadan yapılan açıklamada, "SGK emeklileri, İş Bankası ayrıcalıklarıyla emeklilik dönemlerinde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmenin rahatlığını yaşıyor.

Emekliye verilecek 7500 TL nasıl alınacak?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu ödeme sadece İş Bankası emekli maaş müşterilerine yapılacak. Eğer İş Bankası müşterisi değilseniz, bu ödemeden faydalanamayacaksınız. Ancak, İş Bankası müşterisiyseniz ve emekli maaşınız İş Bankası’na yatıyorsa, bu ödeme otomatik olarak hesabınıza yatırılacak. Hiçbir işlem yapmanıza gerek yok.

İş Bankası maaş aralıklarına göre de promosyon rakamları şu şekilde belirlenmiştir:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

Ödeme ne zaman yapılacak?

İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, ödemeler 31 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Bu tarihten sonra hesabınızda ödemenizin olmadığını görürseniz, bankanızla iletişime geçmeniz gerekiyor.

1 Kasım 2022 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya çerçevesinde, ilk emekli maaşı ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.

Bu müjdeli haber, emekli vatandaşlarımız için büyük bir rahatlama oldu. İş Bankası’nın yapmış olduğu bu ödeme, birçok emeklinin hayatını kolaylaştıracak. Ancak, ödemelerin yapılacağı tarihe kadar biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Unutmayın, bu ödeme sadece maaşını İş Bankasına taşıyan emekli müşterilere yapılacak. Eğer İş Bankası müşterisiyseniz, ödemenizi almak için hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Hesabınıza otomatik olarak yatacak.