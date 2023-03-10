Tüm Emeklilerin Sendikası Esenyurt Şubesi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler öncesinde önlem alınmamasına ve depremler sonrasında yaşananları Esenkent’te protesto etti. Emeksen’den yapılan açıklamada “Biz halkız. Halkın gücünü, o gelecek olan seçimlerde göstermesini biliriz. Bu nedenle bize ‘hodri meydan’ demeyin. Bugünden sonra böyle yaşamayı istemiyoruz, bugünden sonra depremlerde ölmek istemiyoruz. Alın terimizi bu ülkeye vermiş olan emekliler olarak, bu ülkede güvende, huzur içinde yaşamayı istiyoruz” dedi. Emeksen üyesi İbrahim Çağlar’ın kendisinin yazıp okuduğu deprem şiiri videomuzda...