Ocak ayında gerçekleşen yüzde 30'luk zamın yanı sıra ek göstergelerin de artmasıyla birlikte memur emeklilerinin maaşlarında önemli bir yükseliş yaşandı. Özellikle ek göstergesi 2200'den 3600'e yükselen emeklilerin maaşları 3 bin lirayı aşan oranda artış gösterdi. Aynı şekilde, düzenlemelerle en düşük memur emeklisi maaşı da ocak ayında 6 bin 78 liradan 7 bin 900 liraya çıktı.

Bayram öncesi hesaplara yatacak miktar

En düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak belirlenmiştir ve enflasyon farkı zammı kök aylıklara eklenmiştir. Bu şekilde hesaplanan aylıkların 7.500 TL'nin altında kalması durumunda, Hazine tarafından eksik kalan tutar 7.500 TL'ye tamamlanacaktır.

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi

Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği konular olan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, emeklilere müjdeli bir haber vererek, emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin kurban bayramı öncesinde ödeneceğini duyurdu.

Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, ödemelerin hesaplara 17-23 Haziran tarihleri arasında yatırılacağı belirtildi.