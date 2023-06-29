İzmir’de bir grup kadın, emekli kadınları bir çatı altında toplamak ve sorunlarını dile getirmek amacıyla Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği’ni kurdu.

Kurucular kurulu adına ilk açıklamasını “Emekliler Haftası” dolayısıyla yapan Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği Sözcüsü Emel Denizaslanı, emeklilerin yaşadığı sorunlara ve emekliler arasında eşitsizliğe dikkat çekti, farklı kurum emeklileri arasında nimet-külfet dengesizliğinin hat safhaya ulaştığını bildirdi. Emeklilerin büyük bir bölümünün asgari ücretin altında maaş aldığını savundu.

EMEKLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALIYOR

Emekliler arasındaki dengesizliğe dikkat çeken Denizaslanı,“İşçi, esnaf, memur emeklileri arasındaki eşitsizliğin yanı sıra, her birinin kendi arasında da adaletsizlikler bulunuyor. Çünkü, eski isimleriyle SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı emeklileri arasında nimet-külfet dengesizliği olduğu gibi memur emeklileri hariç SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında da adaletsizlikler had safhalara ulaşmış durumdadır. Emekliler bugün 10 bin 500 lirayı bulan açlık sınırının altında maaş alıyor” dedi.

En düşük emekli maaşının asgari ücretin ve açlık sınırının altında olmaması gerektiğine işaret eden Denizaslanı, şu talepleri dile getirdi.

“Adil bir intibak yasası çıkarılmalı. Özellikle emekli kadınların ücretlerinin “eşit işe eşit ücret” ilkesi doğrultusunda ele alınması gerekmektedir. Emekliler için muayene ve ilaç katılım payları ve fark ücretleri kaldırılmalıdır. Maliye Bakanlığı’nın ilaç listelerini sık sık değiştirmesi de emeklileri zor durumda bırakmaktadır.”

Anayasanın 10. maddesine göre, devletin bütün işlemlerde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmesi gerektiğine işaret eden Kurucular Kurulu Sözcüsü Emel Denizaslanı,“SSK ve Bağ-Kur emeklilerine

enflasyon zammının yanında kalkınma hızından da pay verilmelidir. Yoksa eşit şartlarla emekli olanlar arasındaki farklar gün geçtikçe artmaya

devam edecektir.”görüşünü savundu.

Denizaslanı, tüm emekli kadınları derneğe üye olmaya, birlikteliği güçlendirmeye davet ederek, “İzmir’de kadın emeklileri bir araya getiren, sorunlarını dile getiren bir örgüt çatısı olmak için yola çıktık. Bu ihtiyaçtan hareketle derneğimizi kurduk ve kısa sürede yoğun ilgi gördü. SSK’lı, Bağ-Kur’lu ayrımı kesinlikle yapmıyoruz. Tüm emekli kadınlarımızı Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği çatısı altında buluşmaya çağırıyorum.”dedi.

KURUCULAR KURULU KİMLERDEN OLUŞTU…

Derneğin Kurucular Kurulu üyeleri, Emel Denizaslanı, Güler Bilgen, Mesude Öney, Gülsen Özkan, Nihal Bulmamış, Berrin Demirtaş, Yeşim Saygılı, Cemile Aktan, Emel Acar, Mualla Yılmaz, Süheyla Diker, Nuriye Çelik, Nuray Petin Sönmez ve Nefise Ünal’dan oluşuyor.

Kaynak: İZMİR (İGFA)