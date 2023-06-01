Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan emeklilere bayram ikramiyesi bu yılda düzenleniyor. Her yıl 2 kere düzenlenen bayram ikramiyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte internet üzerinden araştırılıyor. Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesini alamayan ve sonrasında başvuruları kabul edilen EYT'liler 9 Mayıs'ta bayram ikramiyelerini almışlardı. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi tam olarak ne zaman yatırılacak? Zamlı emekli ikramiyesi ücreti ne kadar? İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kurban Bayramı ikramiyeleri emekli vatandaşlara bayram öncesinde Haziran ayı içerisinde ödenecek. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması planlanıyor. Bu bilgilere göre, emekli vatandaşlar ikramiyelerini bayramdan önceki hafta içerisinde hesaplarında görebilecekler.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamasına göre, emekliye verilen bayram ikramiyesi miktarı artırıldı. Buna göre, bayram ikramiyesi miktarı 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda ödenen 2 bin liralık ikramiye, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara aynı tutarda ödenecek.

EYT'LİLERE ÇİFT İKRAMİYE

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yasalaşan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesi ise 2 bin liraya çıkarıldı. Bu düzenleme, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile emekli olan vatandaşları da kapsıyor. Dolayısıyla, bu yıl emekliler, Ramazan Bayramı'ndan önce zamlı bayram ikramiyelerini almış oldular.