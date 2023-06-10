iOS 17 Almayacak iPhone Modelleri

Bazı kullanıcılar iOS 17'nin desteklemeyeceği modellere ait bilgileri öğrendiklerinde hayal kırıklığına uğrayabilirler. İşletim sisteminin gelmeyeceği modeller arasında üç yıldan daha eski olan iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus bulunuyor. Bu durum, çentikli iPhone modelleri için ilk kez yazılım güncelleme desteğinin kesildiğini ortaya koyuyor.

iOS 17 Alacak iPhone Modelleri

Öte yandan, iOS 17 güncellemesini alacak iPhone modelleri arasında son derece popüler olan bazı modeller bulunuyor. Bu modeller arasında en yeni iPhone 13 serisi, iPhone 11 serisi, iPhone 12 serisi, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max yer alıyor.

Apple'ın en yeni işletim sistemini kullanabilecek olan bu modeller, kullanıcılarına bir dizi yeni özellik ve gelişmiş işlevsellik sunacak.

Apple'ın bu son hamlesi, teknoloji devinin her zaman en yeni ve en iyi teknolojiye odaklanma stratejisinin bir parçası. iPhone kullanıcılarının, Apple'ın en son yazılım geliştirmelerine ayak uydurabilmek için belirli bir süre sonra yeni bir modele geçmeleri gerektiğini gösteriyor.

iOS 17'nin yeni özelliklerini deneyimlemek isteyen kullanıcılar, desteklenen modellere geçiş yapmayı düşünmelidir. Bu arada, güncellemeyi almayacak olan eski iPhone modelleri, iOS 16 işletim sistemiyle devam edecek