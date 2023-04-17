Geçtiğimiz günlerde Fox News kanalında yapılan bir röportajda Musk, ABD hükümetinin, Twitter'daki kullanıcıların direkt mesajlarını okuma yetkisinin olduğunu öğrendiğinde "şoka uğradığını" söyledi.

Musk, Carlson'a "Hükümet kurumlarının Twitter'da olup biten her şeye etkin bir şekilde tam erişiminin boyutu aklımı başımdan aldı ve bunun farkında değildim." dedi.

Elon Musk ayrıca yapay zeka ile ilgili endişelerini de dile getirerek teknolojinin medeniyeti yok etme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Musk, "Yapay zeka, bu olasılık ne kadar küçük olursa olsun, yanlış bir uçak tasarımından veya bakım sürecindeki yanlışlık ihtimalinden daha tehlikelidir. Bu potansiyele sahip olması açısından da medeniyeti yıkma potansiyeline sahiptir." dedi.

Buna rağmen Musk'ın 9 Mart 2023 'de X.AI Corp. şirketini kurup yönetim koltuğuna oturduğu ve yapay zeka yatırımlarına hız kesmeden devam ettiği biliniyor.

(AA)