Elon Musk'tan Twitter kısıtlamasına ilişkin dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Musk, kullanıcıların sosyal medya bağımlısı olduğunu ve bu sınırlamayla dünyaya bir iyilik yaptığını savundu. Elon Musk ilk açıklamasında; "Bir görüntüleme sınırı belirlememin nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamızdır. Burada dünya için bir iyilik yapıyorum." ifadelerine yer verirken, ikinci açıklamasında, "Derin bir transtan uyan, arkadaşlarını ve aileni görmek için telefondan uzaklaş." ifadelerini kullandı.

Elon Musk, doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi, doğrulanmamış hesapların ise 600 gönderi kadar okuyabileceğini ve yeni doğrulanmamış hesaplarında 300'e kadar gönderi okuyabileceğini açıklamıştı.