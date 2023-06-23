Teknoloji dünyasının iki milyarderi Elon Musk ve Mark Zuckerberg aralarındaki rekabeti farklı bir boyuta taşıyacak gibi görünüyor ve birbirlerine adam karşı adam dövüşüne meydan okuyor. Zuckerberg'in şirketi Meta'nın kısa süre önce Twitter'a rakip bir online kısa mesaj servisi başlatmayı düşündüğünü belirtmesinin ardından, Twitter sahibi Musk, Zuckerberg'i Twitter mesajlarıyla alay etmiş ve hafta başında, "Eğer o hazırsa, bir kafes maçı için hazırım, haha," demişti.

Zuckerberg, Musk'ın tweetlerinin bir ekran görüntüsünü Instagram'da paylaşarak "Bana bir yer belirt," yanıtını verdi. Kafes maçı ya da kafes dövüşü, bir tür kafes içinde yapılan çeşitli dövüş teknikleri kullanılan bir dövüştür. Musk, dövüşün yapılacağı yer olarak Las Vegas UFC Octagon'ı önerdi.

Instagram'da Mark Zuckerberg, Elon Musk'tan bir mekan göndermesini talep etti. Zuckerberg, kendisine bir mekan göndermesi talebiyle Elon Musk'a meydan okudu. :Resim: Mark Zuckerberg/Instagram Bu sanal erkeklik sınavı, internet üzerinde hemen bir dizi reaksiyon ve iki iş adamı arasındaki fiziksel bir çatışmanın olası sonucu hakkında bir dizi tahmin doğurdu. Zuckerberg, bu durumda açık bir favori olarak öne çıktı - Facebook'un kurucusu bir süredir Jiu-Jitsu sporunu yapıyor ve kendi ifadesine göre birkaç madalya kazandı.

Podcaster Lex Fridman, Zuckerberg'in kısa süre önce konuk olduğu bir programda, Musk'ı Jiu-Jitsu eğitim partneri olarak önerdi. Elon Musk, çocuklarını havaya atmak dışında çok fazla spor yapmadığını belirtti