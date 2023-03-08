Şirket çalışanı olduğunu belirten Halli Thorleifsson, kas hastalığı sebebiyle işten çıkartıldığını, Twitter'da Musk'a yazarak belirtti. Dokuz ay boyunca bilgisayarını kullanmasının kısıtlandığını ancak kovulup kovulmadığı konusunda insan kaynakları yöneticilerinden henüz kesin bir yanıt alamadığını yazdı.

Musk gelen bu twite yanıt olarak Thorleifsson'a "Ne iş yapıyorsun?" diye sordu. Görüşme sırasında Thorleifsson, bir fesih bildirimi aldığını açıkladı.

I would like to apologize to Halli for my misunderstanding of his situation. It was based on things I was told that were untrue or, in some cases, true, but not meaningful.



He is considering remaining at Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Musk ilk önce "En Kötü" yazdı. Daha sonra gönderiyi sildi ve Thorleifsson'un işe dönmesini önerdi.

Bilhassa Musk, ajansı Ueno ile 2021'de Twitter'a katılan Thorleifsson'un kovulması halinde şirketten yüklü miktarda tazminat alacağı gerekçesiyle kararından geri adım attı.

Thorleifsson, süreci "tuhaf" ve "stresli" bulduğunu ve Twitter'a geri dönme konusunda düşüneceğini belirtti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi