Şirket çalışanı olduğunu belirten Halli Thorleifsson, kas hastalığı sebebiyle işten çıkartıldığını, Twitter'da Musk'a yazarak belirtti. Dokuz ay boyunca bilgisayarını kullanmasının kısıtlandığını ancak kovulup kovulmadığı konusunda insan kaynakları yöneticilerinden henüz kesin bir yanıt alamadığını yazdı.

Musk gelen bu twite yanıt olarak Thorleifsson'a "Ne iş yapıyorsun?" diye sordu. Görüşme sırasında Thorleifsson, bir fesih bildirimi aldığını açıkladı.

I would like to apologize to Halli for my misunderstanding of his situation. It was based on things I was told that were untrue or, in some cases, true, but not meaningful.



He is considering remaining at Twitter.