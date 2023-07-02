Tesla'nın CEO'su ve Twitter'ın sahibi Elon Musk ile Facebook ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapmak üzerinde anlaşma sağladı.

Elon Musk Mark Zuckerberg Kafes Dövüşü Ne Zaman?

Dünyanın merakla beklediği Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşünün tarihi henüz netlik kazanmadı.

Elon Musk Mark Zuckerberg Kafes Dövüşü Hangi Kanalda?

Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşünün Facebook ve Twitter'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

Elon Musk Mark Zuckerberg Kafes Dövüşü Nerede Yapılacak?

Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki dövüşün İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan Kolezyum'da yapılması bekleniyor.