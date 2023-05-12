St. Tropez'de Bassett ile tatil yaparken görüntülenen Musk, bu sefer Miami'deki bir otelin balkonunda gizemli bir kadınla sohbet ederken objektiflere takıldı.

Miami'deki Grand Prix'de konuklar arasında yer alan Musk, konakladığı otelin balkonunda, kim olduğu belirlenemeyen genç bir kadınla derin bir sohbet içindeydi. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını fark etmeyen ikili, oldukça rahat bir şekilde konuşmalarını sürdürdü.

Çıplak ayaklı genç kadın, sohbet sırasında ayağa kalkarak kollarını yoğun bir şekilde kullanırken, bir yandan da bluzunun askılarını ve pantolonunu düzeltti. Heyecanlı bir şekilde konuşmasını sürdüren genç kadına karşın, Musk ise hiç yerinden kalkmadan kadını dikkatle dinledi.

Bu durum, Musk'ın özel hayatına dair yeni spekülasyonları beraberinde getirdi. Natasha Bassett ile ilişkisinin durumu ve bu gizemli kadının kim olduğu merak konusu oldu. Önümüzdeki dönemde Musk'ın özel hayatına dair daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.