Ekonomide, yüksek kullanım değerli suyun düşük değişim değerine, düşük kullanım değerli elmasın yüksek değişim değerine sahip olması Elmas-Su Paradoksu ya da değer paradoksu olarak adlandırılır.

Ekonomist Adam Smith, insanların kendi hayatları için çok önemli ve yaşamsal bir ihtiyaç olan suya değer vermek yerine, insan hayatı için bir değeri olmayan elmas gibi ziynet eşyalarına çok daha yüksek miktarlarda ödeme yapmayı tercih ettiklerini söyleyerek, elmas-su paradoksunu diğer adıyla değer paradoksunu ortaya atar.

Elmas-su paradoksuna çözüm bulan ve açıklayan ise ekonomist Alfred Marshall’dır.

Marshall, talep ve arz modelini oluşturmuş ve bu iki piyasa kuvvetinin eş anlı hareketinin fiyatı belirlediğini göstermiştir. Fakat hangi kuvvetin fiyatı belirlediği belli değildir çünkü fiyat, arz ve talebin eş anlı hareketleri ile belirlenir. Marshall’ın modeli su-elmas paradoksuna açık ve kesin bir çözüm ortaya koymuştur. Fiyatlar hem talep hem de arz hareketleri ile belirlenir. Su düşük fiyatlıdır çünkü oldukça fazla üretilmektedir, yani arzı yüksektir. Elmas yüksek fiyatlıdır çünkü arzı düşüktür.

YENİGÜN HABER MERKEZİ