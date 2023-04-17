Antioksidan deposu olan elma suyu bağışıklık sistemini güçlendirir.

Elma suyu, vücuta potasyum sağlar ve bu mineral kalp sağlığı için önemlidir. Elma suyunda yüksek oranda lif bulunur. Bu lifler sayesinde ise yağ yakımı etkili bir biçimde hızlanır. Zayıflamak isteyen kişiler elma suyunu içerek diyet yapabilirler. İdrar yollarını temizleyen elma suyu bakterileri de hızlı bir şekilde yok etmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu yaşayan kişiler elma suyu tüketebilirler.

Cildin genç görünmesini sağlayan elma suyu yüksek oranda vitamin içermektedir. Antioksidan deposu olan elma suyu özellikle de kolajen üretimine etki etmektedir. Elma suyu cildin yenilenmesinde oldukça etkilidir. Yüzdeki çizgilerin azalmasına katkı sağlar.

Elma suyu saçlar içinde çok faydalıdır. Saçları besleyen elma suyu yüksek oranda C ve E vitamini içermektedir. Bu yönü ile elma suyu saçların ihtiyaç duyduğu vitamini karşılamaktadır. Elma suyu sayesinde saçlar canlanır. Ayrıca elma suyu tırnakların da güçlenmesini sağlamaktadır.

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