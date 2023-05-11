Elma sirkesi ile saç bakımının faydaları

-Elma sirkesi saçlarının pH seviyesini dengeler.

Birincisi, elma sirkesi asidik bir maddedir ve iyi miktarda asetik asit içerir. Asetik asit ise organik bir asit olarak sirkeye ekşi tadını ve kokusunu veren maddedir.

Donuk ve kırılgan saçların genellikle yüksek bir pH seviyesine sahip olduğu görülmüştür. Elma sirkesi içerisinde bulundurduğu asetik asit sayesinde saçlardaki pH seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur; saçlar daha sağlıklı bir görünüm kazanır.

-Antimikrobiyal

Elma sirkesi aynı zamanda popüler bir dezenfektandır. Kafa derisi üzerinde küçük enfeksiyonlar veya kaşıntı gibi saç sorunlarına yol açabilecek bakteri ve mantarları kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

-Vitamin ve mineraller

Saçlarımızın da vitaminlere ihtiyacı vardır. Örneğin kurumuş bir kafa derisi pul pul dökülür. Bu aşamada çok iyi bir antienflamatuar olan elma sirkesi içerdiği C vitamini, B vitamini ve diğer mineraller ile kepeği önlenmesine yardımcı olacaktır.

Elma sirkesi alerjik veya hassas bünyelerde tahrişe neden olabilir. Kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Elma Sirkesi Saçlarda Nasıl Kullanılır?

-Birkaç yemek kaşığı elma sirkesini suya karıştırın.

-Saçlarınızı şampuan ile yıkayın.

-Temiz saçlarınıza hazırlamış olduğunuz karışımı dökün ve ellerinizle masaj yaparak saç derinize iyice yedirin.

-5 dakika bekleyin.

-Durulayın.

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