Elma sirkesini, bir tatlı kaşığı içebilir ya da 1 bardak suyun içine 1 tatlı kaşığı ekleyebilir ve karıştırdıktan sonra tüketebilirsiniz. Elma sirkesinin; sindirim sistemini korumaktan, kilo vermeye yardımcı olmak gibi pek çok faydası vardır. Ancak, asidik özellikte olduğundan dolayı aşırıya kaçmadan ve seyreltilerek içilmelidir. Peki, elma sirkesini içmenin faydaları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Elma Sirkesinin Faydaları

-Sindirim sistemini destekler.

-Vücuttaki zararlı bileşenlerin idrar yoluyla dışarı atılmasında etkilidir.

-Kan şekerini dengeler.

- HDL (iyi kolestrol) artırır.

-Kalp sağlığını destekler. Kalp krizi geçirme ihtimalini düşürür.

-Kan basıncını düşürür.

-Düzenli olarak tüketilirse daha dinç hissettirir.