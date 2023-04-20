Ellerimizi Kimyasallardan Nasıl Korumalıyız?

Ellerinize ve tırnaklarınıza adeta bir kalkan olacak eldivenleri mutlaka kullanmalısınız. Bunu yaparken aynı zaman da ellerinize bakım da yapabilirsiniz. Eğer çok kuru ise yağ oranı yüksek bir kremi ellerinize yedirebilir, tırnak bakımı da yapmak isterim derseniz birkaç damla limon ve zeytinyağı karışımında parmak uçlarınızı biraz bekletip eldivenin ellerinizi korumasının verdiği rahatlıkla işlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. İşleriniz bittikten sonra ılık suyla ellerinizi yıkayıp durulayın ve kesinlikle her anlamda sağlığa zararlı bu kimyasallardan uzun süreli temastan kaçının. Temizlik işlemi sırasında çok sıcak ya da soğuk olmayan, ılık su kullanın. Sıvı sabun yerine kalıp sabun kullanarak egzama riskini azaltabilirsiniz.

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