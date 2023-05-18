Kamu, özel ve katılım bankalarında faiz oranlarına dair bir değişiklik yaşanıyor! Bu değişiklik, ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinin faiz oranlarını da etkileyecek. Bu yazımızda, bu flaş gelişmeyi detaylı bir şekilde ele alacağız.

Bankalar hızla harekete geçerken, vatandaşların birçok alanda kullandığı ve kolaylık olarak gördüğü işlemlerin çoğu kaldırıldı, birçoğu da sınırlandırıldı. Tüm bu işlemler yapılırken kredi faiz oranları %5 seviyelerine ulaştı. Tüketici faizini çekmek isteyen vatandaşlar artan bu oranların ardından tepki göstermeye devam ediyor.

Kamu Bankalarında Faiz Oranları

Kamu bankaları, son dönemde faiz oranları konusunda oldukça rekabetçi bir tavır sergiliyor. Bu kapsamda, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında bir değişiklik yapılması bekleniyor. Bu değişikliğin ne yönde olacağı ise henüz net bir şekilde açıklanmadı.

Özel Bankalarda Faiz Oranları

Özel bankalar da kamu bankaları gibi faiz oranları konusunda rekabetçi bir tutum sergiliyor. Ancak, özel bankaların faiz oranları genellikle kamu bankalarından daha yüksek olabiliyor. Bu nedenle, özel bankaların yapacağı bir değişiklik, kredi alanları fazlasıyla etkileyebilir.

Nakit paraya erişim her geçen saat daha da zorlaşırken, iş insanları yaşanan bu olaylara tepki göstermeye başladı. Ülke genelinde 2. tur seçimleri öncesinde Merkez Bankası ve BDDK tarafından alınan bu kararlar gündemde sıcak gelişmelere neden oldu.

Bankalar seçim öncesi vatandaşların olası döviz kullanımının önüne geçmek ve risk almamak için nakit özelliklerini kapatıyor ya da kullanımını sınırlandırıyor.

TÜKETİCİ, TAŞIT VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Garanti Bankası'nın resmi internet sitesinde bankanın 60.000 TL ihtiyaç kredisi için verdiği güncel faiz oranı yüzde 2,77 olarak açıklandı.

İhtiyaç kredisinde aylık taksit ödemesi 3.721,67 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 89.320,09 TL.

Garanti Bankası taşıt kredileri için de yeni oranları açıkladı. Buna göre banka, 100 bin TL'lik 12 ay vadeli taşıt kredisi için yüzde 3,99 faiz oranı açıkladı.

Kredinin aylık taksiti 11.274,59 TL olurken, toplam geri ödeme tutarı 135.295,09 TL olarak gerçekleşti.

Garanti Bankası'nda konut kredisi için kredi tablosu da netleşti. Banka 1 milyon TL kredi için yüzde 3,50 faiz oranı ve 120 ay vade açıkladı.

Taksit tutarı 35.573,17 TL olan kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 2.268.774,07 TL oldu.

Katılım Bankalarında Faiz Oranları

Katılım bankaları, faizsiz finans sistemi ile tanınıyor. Bu nedenle, katılım bankalarında faiz oranları yerine kar payı oranları söz konusu oluyor. Ancak, son dönemde katılım bankalarının da faiz oranlarında bir değişiklik yapabileceği konuşuluyor. Bu değişiklik, katılım bankalarının müşteri portföyüne de büyük bir etki yapabilir.

15 BİN TL SINIRI GETİRİDİ

Buna göre, bankaların menkul kıymetleştirmeye konu kredilerinin kapsamı değiştirilecek ve 15 bin TL'nin üzerindeki krediler menkul kıymetleştirme sınırlamasında dikkate alınacak.

Böylece nakit avanslar, kredili mevduat hesapları ve kartlarla yapılan kuyum harcamalarının 15 bin TL'ye kadar olan kısmı menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.

Menkul kıymet tesisi bankaların inisiyatifinde olmakla birlikte, 15 bin TL'nin üzerindeki tutarlar bankalar için ek bir yükümlülük olması kaydıyla kullandırılmaya devam edilebilecek.

Merkez Bankası'nın Salı günü attığı adım ise dövizle ilgiliydi. Bankalar için daha önce yüzde 5 olan TL dönüşüm zorunluluğu yüzde 10'a çıkarıldı. Oran 28 Temmuz'dan itibaren yüzde 30'a yükseltilecek.

Bu adımdan bir gün sonra bankaların döviz alım limiti de düşürüldü. Bankalara sözlü olarak bildirilen düzenleme ile günlük alım limiti yüzde 25 oranında düşürüldü. Bankalardan ayrıca firmaların acil olmayan döviz taleplerini vadeli sözleşmelere yönlendirmeleri istendi.

FAİZ ORANLARI AYLIK YÜZDE 3'E YAKLAŞTI

Piyasa uzmanları çoğu bankanın kredi vermeyi zorlaştırdığını söylüyor. Kredi faiz oranları bazı bankalarda aylık yüzde 3'e yaklaşırken, limitler de düşürüldü.

Ticari tarafta ise birçok şirketin krediye erişemediği belirtiliyor.