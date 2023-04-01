Anketler ne diyor, kim önde?

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Yeni bölüm hakkında Devrim Özkan, video çektiği esnada partneri Erkan Saban'a yöneldiğinde sigara içen Saban ise "Hayırlı ramazanlar" diyor. Oyuncunun sigara varken "Hayırlı ramazanlar" demesini dinle alay ettiği gerekçesiyle tepki gösteren kullanıcılar diziye izlemeyeceklerini söyledi. Devrim Özkan, kısa süre sonra gelen yorumlar nedeniyle videoyu sildi.

Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrol oyuncu Ertan Saban , sigara içtiği esnada, "Hayırlı ramazanlar" demesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ünlü oyuncunun yer aldığı diziyi izlememe boykot kararı alanlar, "Bu yaptığın saygısızlık" şeklinde yorumlarda bulundular.