Zorlu Alışveriş merkezi bültenine göre; Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından olan Elif İnci Aras, geçtiğimiz gün eşi Baran Aras ve Dr. Mehmet Durman ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif İnci Aras, aynı zamanda da Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde de Danışma Kurulu Üyeliğim ve Almanca öğretmenliği yapıyor. Elif İnci Aras, yoğun gündemi arasında Beykoz Üniversitesi Rektörü Dr. Mehmet Durman, eşi Baran Aras ile birlikte Zorlu AVM'de bulunan bir restoranda hep birlikte iftar yemeği yediler.

