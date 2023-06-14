Toplam üç etaptan oluşacak olan Nexonya’nın konut projesi Element’in ikinci etabında ise inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Element 2, kullanıcılarına modern tasarım, sosyal donatılar ve merkezi konum gibi avantajlar sunuyor. Ümraniye’de deprem yönetmeliğine uygun olarak temelleri atılan proje İstanbul’da finansın yeni merkezine olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor.

Element 2, konut projesinin sosyal donatıları arasında havuz, çocuk parkı, kamelya, basketbol sahası, teras park dinlenme alanı ve hobi odası gibi özellikler yer alıyor. Projede ayrıca 7/24 güvenliği sağlayan kapalı devre kamera sistemi ve her daire için kapalı otoparktan çift asansörlü daireye çıkış imkânı da mevcut. Yüksek deprem güvenliği ve son teknoloji üretimle inşa edilen Element 2, sizlere bir evden daha fazlasını sunuyor.

1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle kullanıcılara alternatif daire seçenekleri sunan Element 2’de; 15 ve 9 katlı iki blok halinde tasarlanmış ve toplamda 92 daire bulunmaktadır.

Konut projemizin geniş bahçe alanı ve çocuk parkında çocuklarınızın keyifle oyun oynayabileceği, aynı zamanda kamelya alanında dinlenme fırsatı bulabileceğiniz Element 2, yüksek deprem güvenliği ile de göz dolduruyor.

Element 2’nin kaliteli ve modern mimarisi, güvenli ve konforlu yaşam alanlarıyla Nexonya’nın örnek konut projelerinden biri olmuştur. Şehrin tam ortasında bulunan fakat şehrin karmaşasından uzak bir yaşam sunan konut projesinde, ailenizle ve sevdiklerinizle huzur içinde yaşayabilirsiniz.

Element 2'nin konforlu ve fonksiyonel daireleri, farklı ihtiyaçlara yönelik olarak 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle tasarlanmıştır. Yazın havuz keyfi yapabileceğiniz, yürüyüş yolları ve basketbol sahası gibi spor alanlarıyla yaşamınıza renk katacak olan Element 2 konut projesi, İstanbul’un finans merkezine yakınlığı ile hem oturum hem de yatırım için ideal bir konumda bulunmaktadır.

Nexonya’nın Element 2 konut projesinde yaşam ve spor bir arada. İnşaat projemiz; basketbol sahası, yürüyüş yolları ve daha birçok spor aktivitesi imkânı sunarak, aktif ve sağlıklı bir yaşamı destekliyor. Konut projesindeki başvuru fırsatlarını kaçırmamak için hemen harekete geçin.

Daha fazlasını arayanlar için Element 2, konfor ve yaşam kalitesiyle sizleri bekliyor. İhtiyaçlarınıza göre dizayn edilen bu benzersiz konut projesi, sizin için ideal yaşam alanını sunmayı hedefliyor. Konut projesi başvurularınızı bekliyoruz!

www.nexonya.com

www.nexonyaelement.com

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