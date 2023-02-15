Eleman.net başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana olmak üzere tüm Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketine karşı anlamlı bir proje için kolları sıvadı. Binlerce bina ve işyerinin yıkıldığı deprem bölgesinde yaşayan ancak afet sonucunda başka illere taşınmak zorunda kalan ve iş arayan depremzedelere özel aday havuzu oluşturacak olan Eleman.net; depremzedeleri istihdam etmek isteyen tüm firmalara da depremzede vatandaşlara özel ilan bölümü açacak. Hem işverenler hem de iş arayan adaylar depremzede.eleman.net web sitesi üzerinden ‘Sen de El Ver’ projesi ile destek bulacak. Proje ile ilgili Eleman.net CEO’su Murat Günay, “Türkiye’nin istihdama en büyük katkı sağlayan şirketleriyle bir oluyor, yaraları hızla sarmak için kolları sıvıyoruz. Bu zorlu günlerin üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyoruz” dedi.



Zorlu geçen bu süreçte ‘Sen de El Ver’



Eleman.net, yaklaşık 13.5 milyon insanın hayatını etkileyen deprem nedeniyle 10 ili kapsayan istihdam projesi için depremzede.eleman.net’i kurarak harekete geçti. İmalat başta olmak üzere turizm sektörünün de yara aldığı illerde yer alan tüm firmaların istihdam ihtiyaçları için ücretsiz ilan desteği sağlamanın yanı sıra deprem bölgesinde yaşamaya devam eden ya da başka illere taşınan tüm depremzedeler için de özel aday havuzu oluşturarak iş bulmalarına yardımcı olacak. Destek çalışması ile ilgili açıklamalarda bulunan Eleman.net CEO’su Murat Günay, “6 Şubat Pazartesi günü asrın felaketi olarak kayıtlara geçen iki büyük depremle başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana olmak üzere tüm Türkiye derinden sarsıldı. Yaşanan bu afette ne yazık ki binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken yüzbinlerce vatandaşımız da evinden, yurdundan, işinden oldu. Biz de Eleman.net olarak gün birlik günü diyerek yaraları sarmak ve üzerimize düşeni yapmak adına ‘Sen de El Ver’ projemiz için harekete geçtik. Ortaya koyduğumuz projemizle bir yandan istihdam sağlamak isteyen kurumlarla depremzedeleri özel bir havuzda buluştururken diğer yandan da depremin yaşandığı illerde kurulan tüm şirketlerin ücretsiz ilan vermesine olanak tanıyacağız. 10 ili kapsayan ve milyonlarca insanın hayatını etkileyen bir afetten bahsediyoruz, bu nedenle uzun bir süreç olacak. Sadece insanlar değil belki firmalar da başka şehirlere taşınmak durumunda kalacak. Ancak bizler var gücümüzle çalışarak depremden etkilenen tüm vatandaşların ve işverenlerin yaralarını sarmaya çalışacağız. İnanıyoruz ki millet olarak hep birlikte bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğiz“ dedi.

Kaynak. Yenigün Haber Merkezi