Ortaklardan Hakan Akkuş 2017’ nin başlangıcında ‘I Can’t Be ‘ parçası ile dünyada birçok ülkede en çok dinlenen 10 parça arasında yer aldı ve birçok ülkede sahne aldı, Bu yıl Bahreynde gerçekleşecek F1 de opening dj olarak sahne alacak, Film Yapımcılığında adından sıkça söz ettiren ortaklardan Mert Yontan yakın zamanda DJ ve Prodüktör olarak sektöre giriş yaptı, Yaptığı parçalar ile dünya çapında adından söz ettirmeye başlarken, müzik firmasının son ortağı Cem Varsay sosyal medya’ da uzun zamandır Türkiye'de faaliyet gösteren global kurum ve kuruluşların resmi sosyal medya danışmanı olup farklı bakış açılarıyla bir araya geldiler. Yaptıkları işlerde elde ettikleri başarılarıyla yeni dönem müzik şirketi Tunnel Music Group’u kuran Hakan Akkuş, Mert Yontan ve Cem Varsay elektronik müzikçileri bir çatı altında toplamak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi