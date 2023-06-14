Elektrikli Pickup Pazarına Yeni Giriş: Telo Mt1 İle Tanışın. Elektrikli araç teknolojisi pazarında rekabet hızla artıyor ve bu alanda yeni bir oyuncu daha ortaya çıktı. Kaliforniya merkezli bir girişim olan Telo, özellikle Amerika'da popüler olan pickup konseptini, yepyeni ve kompakt bir boyutta sunmayı hedefliyor.

İlk modeli olan Telo MT1, kompakt ölçülerine karşın, pazardaki büyük pickuplar kadar pratik bir kullanım deneyimi vaat ediyor. Üstelik bu elektrikli pickup modeli, Mini Cooper SE ile benzer boyutlarda olmasına rağmen, kullanım alanı ve rahatlığı bakımından büyük pickupları aratmayacak özelliklere sahip.

Telo'nun CEO'su Jason Marks, otomotiv sektöründe yıllarca deneyim kazanmış ve özellikle Gelişmiş Sürücü Asistan Sistemleri (ADAS) test sistemlerinde uzmanlaşmış bir isim. CTO Forrest North ise Tesla Roadster'ı geliştiren ekibin eski üyelerinden biri. Bu deneyimli isimlerin yönetiminde, şirketin yeni modeli Telo MT1 elektrikli pickup, kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Yeni Telo MT1, karbon fiber ile güçlendirilmiş plastik bileşenlerin kullanıldığı bir altyapı üzerine kurulu. Araç, ön tarafta uzun bir motor kaputunun olmaması sayesinde, elektrikli güç aktarma sisteminin daha az alana ihtiyaç duymasını sağlıyor. Bu tasarım, aracın arazi yeteneğini de artırmış oluyor.

Telo MT1, dört kapılı tasarımı ve içerisinde 5 kişilik yaşam alanı sunmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, arka kasanın uzunluğu 1524 mm olup, kasa ile kabini ayıran bölümün bir kısmı açılarak daha uzun nesnelerin taşınması da sağlanabiliyor.

Performans açısından bakıldığında ise Telo MT1, toplamda 500 hp güç sunan iki elektrik motoru barındırıyor. Bu motorlar, araca 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlama ve 200 km/s maksimum hız yapabilme yeteneği kazandırıyor. 106 kWsa'lik batarya ise 563 kilometre sürüş menzili sunuyor ve 20 dakikada %20-%80 dolum sağlayan hızlı şarja da imkan tanıyor.

Telo'nun elektrikli pickup modeli MT1'in fiyatının ise 50 bin dolar civarında olması bekleniyor. Şirket, şimdiden 152 dolar kapora karşılığında ön sipariş almaya başlamış. Bu gelişme, elektrikli araçlar alanındaki rekabetin giderek daha da kızıştığını ve bu alanda yeni ve yenilikçi ürünlerin pazara sürülmesini işaret ediyor.