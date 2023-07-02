Elektrikli otomobil dünyası her geçen gün daha çok genişliyor ve bu genişleme, Türkiye'yi de kapsıyor. Otomobil pazarındaki bu dönüşüm, hem yeni modellerin Türkiye'ye girişini hızlandırıyor, hem de şarj istasyonları ve alt yapıların kurulumunu hızlandırıyor. Peki, 2023 itibariyle Türkiye'de hangi elektrikli otomobil modelleri mevcut ve bu modellerin fiyatları neler? Audi, Mercedes-Benz, BMW, Citroen, Hyundai, Jaguar, Kia, Mini, Porsche, Renault, Seres, Skywell, Subaru, ve Volvo gibi markaların sunmuş olduğu elektrikli otomobil seçeneklerini ve fiyatlarını mercek altına alıyoruz.

Audi'nin Elektrikli Otomobil Modelleri Türkiye'de Kaç Para?

Audi'nin popüler elektrikli otomobil modelleri e-Tron ve e-Tron Sportback, Türkiye pazarında milyonlarca liralık fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor. Audi'nin performans odaklı elektrikli modelleri e-Tron RS GT quattro ve e-Tron GT quattro ise stoklarda bulunmuyor.

Audi:

e-Tron Advanced 55 quattro: 4 milyon 116 bin 423 TL

e-Tron S line 55 quattro: 4 milyon 179 bin 482 TL

e-Tron Sportback Advanced 55 quattro: 4 milyon 217 bin 431 TL

e-Tron Sportback S line 55 quattro: 4 milyon 280 bin 490 TL

Mercedes-Benz'den Elektrikli SUV Seçenekleri!

Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli otomobil serisi EQA, EQB, EQC, EQE ve EQS modelleri de Türkiye'de satışa sunulmuştur. Markanın EQ serisi modellerinin fiyatları modelin özelliklerine ve donanım seviyesine göre 1 milyon 462 bin 738 TL ile 6 milyon 346 bin TL arasında değişiyor.

Mercedes-Benz:

EQA 250 AMG+: 1 milyon 462 bin 738 TL

EQA 350 4MATIC AMG+: 1 milyon 970 bin 738 TL

EQB 250 AMG+: 1 milyon 510 bin TL

EQB 350 4MATIC AMG+: 2 milyon 127 bin 338 TL

EQC 400 4MATIC: 3 milyon 331 bin 500 TL

EQE 350 4MATIC: 3 milyon 504 bin 500 TL

EQS 580 4MATIC: 5 milyon 974 bin TL

EQS 53 4MATIC+: 6 milyon 346 bin TL

BMW'den 3 Farklı Elektrikli Model!

BMW'nin elektrikli model yelpazesi Türkiye pazarında üç farklı seçenekle temsil ediliyor. i4 eDrive40 M Sport ve i4 M50 modelleri markanın tamamen elektrikli sedan segmentindeki temsilcileri olarak karşımıza çıkıyor. iX3 modeli ise markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerini sunuyor. Fiyatlar, donanım seviyelerine ve motor seçeneklerine bağlı olarak 3 milyon 804 bin 900 TL ile 5 milyon 596 bin 500 TL arasında değişiyor.

BMW:

i4 eDrive40 M Sport: 3 milyon 804 bin 900 TL

i4 M50: 4 milyon 591 bin 400 TL

iX3 eDrive20: 3 milyon 917 bin 100 TL

iX3 eDrive30: 4 milyon 663 bin 100 TL

BMW iX xDrive40 First Edition Essence: 4 milyon 779 bin 800 TL

BMW iX xDrive40 First Edition Sport: 4 milyon 812 bin 400 TL

BMW iX xDrive50 First Edition Sport: 5 milyon 596 bin 500 TL

Citroën Elektrikli Modelleri ve Fiyatları!

Citroën, Türkiye pazarında tamamen elektrikli ë-C4 ve Ami modelleriyle yer alıyor. Üst segmentte yer alan ë-C4 modelinin fiyatı 934 bin 600 TL olarak belirlenmiş. Küçük ve şehir içi kullanımı hedefleyen Ami modeli ise 245 bin 900 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş. Ancak Citroën elektrikli otomobil fiyatlarının güncellendiğini ve yeni fiyat listesinin yakında açıklanacağını belirtiyor.

Citroën:

ë-C4: Fiyatlar güncelleniyor.

ë-C4 X: Fiyatlar güncelleniyor.

Ami: Fiyatlar güncelleniyor.

Hyundai'nin Elektrikli SUV Seçenekleri!

Hyundai, Kona ve IONIQ 5 modelleriyle Türkiye'de tamamen elektrikli SUV segmentinde yer alıyor. Kona'nın 100 kW ve 150 kW motor seçenekleri mevcutken, IONIQ 5 modeli 125 kW 4×2 ve 225 kW 4×4 motor seçenekleriyle sunuluyor. Hyundai'nin elektrikli otomobil fiyatları hakkında bilgi verilmemiş ve yeni fiyat listesinin yakında güncelleneceği belirtilmiş.

Hyundai:

Kona 100 kW Progressive: Fiyatlar güncelleniyor.

Kona 150 kW Progressive: Fiyatlar güncelleniyor.

IONIQ 5 125 kW 4×2 Progressive: Fiyatlar güncelleniyor.

IONIQ 5 225 kW 4×4 Progressive: Fiyatlar güncelleniyor.

Jaguar:

I-Pace SE: 4 milyon 161 bin 69 TL

I-Pace HSE: 4 milyon 588 bin 500 TL

Kia:

EV6 229 PS 4X2 Otomatik Prestige Long Range: 2 milyon 870 bin TL

EV6 325 PS Otomatik 4×4 Prestige Long Range: 3 milyon 166 bin TL

EV6 325 PS Otomatik 4×4 GT-Line Long Range: 3 milyon 510 bin TL

Niro EV 204 PS Prestige: 1 milyon 565 bin TL

Mini:

Cooper SE Inspired: Fiyatlar güncelleniyor.

Porsche:

Taycan: 6 milyon 71 bin TL

Taycan 4S: 7 milyon 390 bin TL

Taycan GTS: 6 milyon 198 bin TL

Taycan 4 Cross Turismo: 6 milyon 509 bin TL

Renault:

Zoe Zen 80 kW Z.E. 50: Fiyatlar güncelleniyor.

Zoe Intense R135: Fiyatlar güncelleniyor.

Zoe Intense 80 kW Z.E. 50: Fiyatlar güncelleniyor.

Seres:

Seres 3 Elektrikli SUV: 1 milyon 400 bin TL

Skywell:

ET5 Long Range: 1 milyon 625 bin TL

Subaru:

Solterra e-Xtreme 2023: 1 milyon 476 bin 249 TL

Solterra e-Xclusive 2023: 1 milyon 543 bin 96 TL

Solterra e-Xcellent 2023: 1 milyon 625 bin 987 TL

Volvo: