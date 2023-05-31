Opel'in elektrikli otomobil serisine katılan yeni üye Opel Astra Electric'ın yurt dışı fiyatları açığa çıktı. Sadece elektrikli otomobiller üretmeyi hedefleyen Opel, 2028 itibariyle tamamen bu vizyon doğrultusunda hareket etmeye hazırlanıyor. Mokka ve Corsa'nın ardından, yeni nesil Astra'nın tamamen elektrikli versiyonu da önümüzdeki aylarda yollara çıkacak. Elektrikli Astra'nın satışları yaz aylarında Avrupa'da başlayacak ve yakın zamanda Türkiye'ye de gelecek. Fiyatlar hakkında da detaylar netleşti: Astra Electric'in giriş seviyesi versiyonu Birleşik Krallık'ta 39.995 sterlin, Ultimate donanım paketi ile birlikte bu rakamın 43 bin sterline çıkması bekleniyor. Fakat performans ve özelliklerle birlikte, yeni Astra'nın iddiası çok daha fazla. İşte tüm detaylar...

Yeni Elektrikli Opel Astra'nın Yurt Dışı Fiyatları Açıklandı

2028 yılı itibariyle tamamen elektrikli otomobil üretmeyi planlayan Opel, bu hedef doğrultusunda hareket ediyor. Bu kapsamda, Mokka ve Corsa'nın ardından, yeni nesil Astra'nın tamamen elektrikli versiyonu olan Opel Astra Electric'ın satışlarına önümüzdeki yaz aylarında Avrupa'da başlanacak.

2022 Kasım'ında tanıtımı yapılan Opel Astra Electric'in yurt dışı fiyatları da görünmeye başladı. Birleşik Krallık pazarında giriş seviyesi versiyonun 39.995 sterlin, Ultimate donanım paketi ile birlikte ise 43 bin sterline çıkması bekleniyor. Astra Electric, Türkiye pazarına da yakın zamanda girecek.

Elektrikli Astra'nın özelliklerine bakıldığında, standart olarak sunulan elektrik motoru 156 PS güç ve 270 Nm tork değerlerine sahip. 0'dan 100 kilometre hıza 9,2 saniyede çıkabilen otomobilin maksimum hızı 170 km/s. Ağırlığı ise 1.2 benzinli versiyona göre yaklaşık 420 kilogram daha fazla.

Elektrikli Astra'nın batarya ve menzil verileri de dikkat çekici. 54 kWh kapasiteli bir paket ile birlikte otomobil, 416 kilometre menzile sahip. Astra Electric, 100 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunarak, 30 dakikalık bir dolum süresi ile bataryanın yüzde 20'den yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşmasını sağlıyor.

Opel, elektrikli otomobil vizyonu doğrultusunda önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Önümüzdeki yıllarda tamamen bu hedef doğrultusunda hareket etmeyi planlayan marka, yeni nesil Astra Electric modeli ile de kullanıcılara yüksek performans ve verimli bir seçenek sunmayı hedefliyor.

Yenigün Haber Merkezi