Ford, tamamen elektrikli yeni modeli E-Tourneo Courier'i otomobil severlerin beğenisine sundu. Minivan segmentinde popüler olan Ford Tourneo Courier, elektrikli versiyonuyla karşımızda.

E-Tourneo Courier, özellikle geniş bagaj alanıyla dikkat çekiyor. Arka koltuklarda oturan yolculara ek olarak 614 litrelik bagaj alanı sunan model, arka koltuklar düzleştirildiğinde bu alanı 2162 litrelik bir hacme çıkarabiliyor. İçten yanmalı motora sahip versiyonuna kıyasla yüzde 45 daha büyük bir bagaj hacmi sunan model, aileler ve geniş gruplar için ideal bir seçenek olabilir.

100kW gücünde önden çekişli motoruyla tanıtılan E-Tourneo Courier'in dış tasarımı, Ford'un SUV modellerini andırıyor. Tek bir şarjla 370 km menzil sunabilen araç, uzun yolculuklar için de kullanıcılarına rahatlık sağlıyor.

SUV görünümüne katkı sağlayan ön tamponu, direksiyon ve kapılardaki mat siyah süslemeler, modelin genel tasarımını tamamlıyor. E-Tourneo Courier sahipleri, araçlarına ekledikleri çeki demiri ile 700 kilograma kadar olan karavanları da taşıyabiliyor.

2024 yılının ikinci yarısında Avrupa pazarında satışa sunulması beklenen E-Tourneo Courier'in fiyatı ise 25.000 dolar civarında olması tahmin ediliyor. Elektrikli otomobil pazarında iddialı bir model olan E-Tourneo Courier, Ford'un elektrikli otomobil stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Yenigün Haber Merkezi