Değişen dünyaya ayak uydurarak güvenli bir hizmet verme stratejisi ile milyonlarca müşteriye hizmet sunan Tur Assist, ülkemizde hızla yaygınlaşan elektrikli araçlara sağlanacak asistans hizmetinde ve yol yardım sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili notlarını paylaştı.

Elektrikli araçlar ile içten yanmalı motorlu araçların dış görünümü açısından büyük bir farkı olmasa da, çalışma mekanizmaları konusunda bambaşka sistemlere sahip olduğuna değinen Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan, “Birçok elektrikli araç, hem önde, hem arkada veya her iki aks üzerinde elektrikli motora sahiptir. Yolda kalan elektrikli aracın çekilmesi söz konusu olduğunda “Ahtapot” olarak tabir ettiğimiz çekici kolları ile kaldırılarak düz yataklı bir çekici üzerine konulması en iyi çözüm olmaktadır. Bu sayede, elektrikli aracın motoru çalışmadan tekerleklerinin dönmesi ile oluşabilecek olumsuz etkilerin de önüne geçilmektedir. Konu ile ilgili, hem müşteri temsilcilerimizi hem de hizmet sağlayıcı tedarikçilerimizi düzenli olarak Tur Assist Akademi’de eğitime tabii tutuyoruz.” dedi.

Teknolojik yenilikleri yakından takip ederek, sektöründe lider konumda bulunan Tur Assist, otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen elektrikli araçların, asistans sektörünü de yakından ilgilendirdiğinin altını çiziyor. Geleneksel içten yanmalı motorlu araçlarda yakıtın yanması sonucu ortaya çıkan enerjinin sadece yüzde 25’i kullanılabilirken, bu performans elektrikli araçlarda çok farklı çalışıyor. Elektrikli araçlarda enerji dönüşümü güç kaybı olmaksızın gerçekleşirken, yakıtlı araçlarda olduğu gibi bir ileticiye de ihtiyaç duyulmuyor. Tur Assist, iki sistem arasındaki bu farklılığın sonucu olarak; asistans hizmeti ve yol yardım sürecinde de farklılıkların meydana geldiğini belirtiyor.

Elektriklilerde çekici işleminde nelere dikkat edilmeli?

Otomobilin çekilmesi durumunda, aracın asfalta bağlantısında tekerlekten gelen hareketin anlık olarak enerjiye çevrilme ihtimalinden bahseden Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan, “Bu ihtimal dahilinde araç hareket halindeyken sürekli bir enerji döngüsü olur ve bu durum hareket enerjisi ve potansiyel enerjinin dönüşmesi ile araç bataryasına iletilmesi ve enerjinin depolanması anlamına geliyor.

Birçok elektrikli otomobilin hem önde hem de arkada veya her iki aks üzerinde elektrik motoruna sahip olmasından dolayı, araç çekici ile çekileceği zaman ahtapot dediğimiz çekici kolları ile kaldırılarak düz yataklı bir çekici üzerine konulması en iyi çözüm olacaktır. Böylece, aracın motoru çalışmadığı halde tekerleklerin dönmesi de engellenmiş olur. Günümüzde birçok firma, elektrikli araç çalışmıyorken, tekerleğin dönmesinden dolayı çıkan enerjinin araç bataryasını olumsuz etkilediğini belirtiyor, bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Çok yeni bir teknoloji ile karşı karşıyayız. Bu tip araç sahibi olmak isteyenler, elektrikli araç konusunda zamanla daha da bilinçlenmeli. Bizler de konuyla ilgili hem müşteri temsilcilerimizi hem de tedarikçilerimizi düzenli olarak eğitime tabii tutuyoruz.” dedi.