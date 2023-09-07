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Uluslararası Enerji Ajansı’na göre dünya genelinde 26 milyondan fazla elektrikli araç yollarda. Türkiye’de ise TÜİK’in Ocak 2023 verilerine göre 14.552 araç var ve dünya genelindeki artış göz önünde bulundurulduğunda 2030’da 32,5 milyon elektrikli aracın trafiğe çıkması öngörülüyor. Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzman Legrand Grup Türkiye, sayısı her geçen gün artan elektrikli araçların güvenli ve hızlı şarj teknolojisi ile buluşması için geliştirdiği Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ile araç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Research and Markets verilerine göre ise elektrikli araç sayısı, 2030’a kadar yıllık oranıyla 80,7 milyona ulaşacak. 2030’a kadar tüm yeni araç satışlarının %100 elektrikli araçlardan oluşması yönünde bir strateji benimseyen Türkiye’de ise 2030’da 2,5 milyon elektrikli aracın trafiğe çıkması öngörülüyor. Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzman Legrand Grup Türkiye, sayısı her geçen gün artan elektrikli araçların güvenli ve hızlı şarj teknolojisi ile buluşması için geliştirdiği Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ile araç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

AC ve DC Şarj Seçenekleri

Legrand elektrikli araç şarj istasyonlarının, AC tipte plastik ve metal seçenekleri ile 22kW'a kadar kablolu veya kablosuz şarj istasyonu çözümleri bulunuyor. Dahili Bluetooth bağlantısı ve opsiyonel olarak tercih edilebilen haberleşme kiti ile lokal veya uzaktan elektrikli araç şarj istasyonlarınızı kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. 2021 yılında Hollanda merkezli Ecotap firmasının Legrand bünyesine katılması ile DC tip elektrikli araç şarj istasyonlarında ise 180kW’a kadar DC tip hızlı şarj elektrikli araç şarj istasyonları çözümlerini sunmakta.

Güvenli ve hızlı şarj teknolojisi ile ihtiyacınız olan her yerde tüm elektrikli araçların sorunu olan şarj problemini ortadan kaldıran Legrand Grup Türkiye, ihtiyacınız olan her yerde kullanabileceğiniz elektrikli araç şarj istasyonu çözümleri ile yaşam alanlarınızla kolaylık ve pratikliği buluşturuyor.