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Bebeğin annesi Ceren Bostan'ın da bir süre önce enkazdan çıkarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Saraykent Mahallesi'ndeki bir enkazdan ses gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Merkez üssü Pazarcık olan ve 10 ili etkileyen deprem in ardından Kahramanmaraş ’ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.