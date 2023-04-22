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Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahların kullanıldığı kavgada İ.Ö.K, İ.G, S.K ve G.K yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kacar köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan O.K, İ.Ö.K, İ.G. ile S.K ve G.K. arasında kavga çıktı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga da 4 kişi yaralandı.