Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 01.44'te meydana gelen deprem 11.11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

ELAZIĞ VALİSİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Kıymetli Hemşehrilerim, Saat 01.44'de Sivrice merkezli meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremde şu ana kadar her hangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir" paylaşımını yaptı. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada da, “Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve ilimizde de hissedilen 4.6 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ve ihbar tespit edilmemiştir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun!" denildi.

SES GELEN BİNANIN ÇEVRESİ GÜVENLİK ŞERİDİ İLE KAPATILDI

Elazığ'da Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde daha önce ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 bloklu 4 katlı binadan, 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından ses geldiğini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, binanın etrafını güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı.

İşte CNN Türk’ün yayınladığı o deprem görüntüleri: