Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Elazığ ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Elazığ ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Elazığ Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Elazığ / Merkez / Kaya Karakaya Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 459,64 1,88 1,84 Elazığ / Merkez / Cemil Meriç Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 446,88 3,16 3,12 Elazığ / Merkez / Ahmet Kabaklı Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 433,24 4,83 4,46 Elazığ / Merkez / Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 422,23 6,34 6,3 Elazığ / Merkez / Çubukbey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 408,73 8,45 8,23

Elazığ / Merkez / Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 394,94 10,82 9,87 Elazığ / Merkez / Elazığ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 394,62 10,88 10,68 Elazığ / Merkez / Elazığ Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 382,77 13,13 13,81 Elazığ / Merkez / Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 355,57 19,1 17,99 Elazığ / Kovancılar / Kovancılar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 312,07 31,82 36,5 Elazığ / Merkez / Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 301,13 35,83 30,01 Elazığ / Merkez / Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 256,16 56,73 58,09 Elazığ / Merkez / Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 223,22 77,7 94,93 Elazığ / Merkez / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 218,46 81,02 97,21 Elazığ / Merkez / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 217,68 81,55 84,47 Elazığ / Merkez / Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 215,72 82,88 48,47 Elazığ / Merkez / Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 215,62 82,96 79,13 Elazığ / Merkez / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 204,24 90,07 61,3 Elazığ / Merkez / Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 183,94 97,81 – Elazığ / Merkez / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 177,49 98,86 93,42 Elazığ / Merkez / Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 153,89 99,95 –

Elazığ ilindeki liseler arasında Kaya Karakaya Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Kaya Karakaya Fen Lisesi, 459,64 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Cemil Meriç Fen Lisesi, Ahmet Kabaklı Fen Lisesi, Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi ve Çubukbey Anadolu Lisesi gibi liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.

Elazığ ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Elazığ ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.