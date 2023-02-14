Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Sivas'ta KYK bünyesinde hizmet veren Binali Yıldırım Kız Yurdu Yerleşkesi ve Kadı Burhanettin Yurdu, 10 ilden 7 bini aşkın depremzedeyi ağırlıyor.

Yurda 3 gün önce Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden gelen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Zeynep Kocataş, eşi ve iki çocuğu ile burada ev ortamını aratmayan imkanlardan yararlanarak depremi unutmaya çalışıyor.

Günde 3 öğün yemeğin çıktığı yurtta poliklinik hizmetlerinden de yararlanan Kocataş çiftinin çocukları ise oyun parkında diğer depremzede arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.

Zeynep Kocataş, AA muhabirine, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

İlk depreme Tecde Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanda yakalandıklarını dile getiren Kocataş, "Çocuğum rahatsız olduğu için hepimiz uyanıktık. Öyle bir sallantıydı ki hiç durmadı. Elazığ'daki 6,8 şiddetindeki depremi daha önce yaşamıştık ama bu çok farklıydı. Çaresiz bir şekilde şehadet getirerek çocuklarımıza kapandık. Sadece çocuklarımı nasıl daha iyi koruyabilirim, kanatlarım nasıl daha büyük olur da evlatlarımı koruyabilirim diye düşündüm." dedi.

"Kar eritip suyunu çocuklara içirdik"

Kocataş, deprem geçtikten sonra hemen hasar gören binadan çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Akrabalarımızın tek katlı evlerine sığındık. İkinci depremde de tek katlı evler öyle bir sarsıldı ki 'Kıyamet kopuyor, artık bundan kaçış yok' dedim. Kendimizi yine can havliyle dışarıya attık, baygınlık geçirmişiz. Herkes çok kötü oldu, çocuklar korktu. Daha sonra birkaç geceyi arabada geçirdik. Baktık olacak gibi değil. Çocukların tuvalet ihtiyacı oluyor. Su yok, kar eritip suyunu çocuklara içirdik. Kimseye de bir şey söyleyemiyoruz çünkü tek şehir değil ki 10 şehir etkilendi. Devletin her tarafa yetişmesi mümkün değil, çünkü yollar kapalı."

Çocuklar oyun parkında depremi unutmaya çalışıyor

Sivas'taki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildiklerini belirten Kocataş, şöyle devam etti:

"Çocuklara oyun alanları hazırlanmış. Çocuklarımız burada bir nebze de olsa o ortamdan uzaklaşarak depremi unutmaya çalıştı. Şimdi burada oynuyorlar. 8 yaşındaki oğlum şu an top oynuyor, 4 yaşındaki kızım da arkadaşlarıyla evcilik. Hiçbir şeyimizi almadık, canımızı zor kurtardık. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Yurtlar açıldı, ihtiyaçlarımız giderildi. Elhamdülillah sabah, öğle, akşam yemekhanede yemek çıkıyor. Çok şükür, bin şükür."

Kocataş, yurda hayırseverlerin gönderdiği yardımları gördükten sonra çok duygulandıklarına dikkati çekerek, "Burada insanlar çeyizlerinden seccade çıkarmış, havlu çıkarmış göndermişler, patik göndermişler. Allah razı olsun. Bugün birlik beraberlik, dayanışma günü. Rabb'im bir daha böyle bir şey yaşatmasın. İnşallah yine birlikte güçlü olacağız, birlikte yaralarımızı saracağız. Ben öğretmenim, inşallah tekrar görevimizin başına döneceğiz." ifadelerini kullandı.