Lübnan mutfağının Alaçatı’daki temsilcisi El Yar, açıldığı günden bu yana eğlencenin de adresi oldu. Spor, iş ve sanat dünyasından birbirinden ünlü isimleri ağırlayan El Yar’ı tercih eden isimler arasında sanatçı Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre de vardı. El Yar’ın mutfağından çıkan birbirinden lezzetli Lübnan yemekleri sanatçı Orhan Gencebay ve Sevim Emre’den tam not aldı.

Gece boyunca kendi şarkılarına eşlik eden ünlü sanatçı; Lübnan müzikleriyle geç saatlere kadar eğlendi. Gece sonunda Sevim Emre, hayat arkadaşı Orhan Gencebay ve yakın dostlarının hazırladığı sürpriz doğum günü pastasını kesti.