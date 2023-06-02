Türkiye'nin farklı şehirlerinde girdikleri yapılardan çaldıkları el işçiliğiyle süslemeli ahşap kapı ve sütun gibi eserleri yurt dışına göndermek istedikleri belirtilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve kaçakçılık suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çalıntı olduğu değerlendirilen bazı eserlerin Fatih'teki bir adreste saklandığı belirlendi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Burada yapılan aramada, Türkiye'nin farklı illerindeki köşk, han, tekke, zaviye, konut, ticarethane ve sosyal binalardan çalındığı belirtilen ve el işçiliğiyle süslemeli 32 ahşap kapı, el işçiliği süslemeli ve kalem işi 38 ahşap kapı ile 5 ahşap sütun, sütun başlığı, karaca trofesi, 3 fildişi süslemeli boynuz ile bir fildişi tesbih ele geçirildi.

Çalınan eserleri yurt dışında satmak istedikleri belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)