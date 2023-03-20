EKSUN GIDA HALKA ARZ DETAYLARI BELLİ OLDU

Eksun Gıda halka arz oldu. Satışa sunulan payların yüzde 35'i yurt içi kurumsa yatırımcılara, yüzde 57'si bireysele, yüzde 3'ü şirket çalışanlarına ve yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Halka arz süreci 3 gün boyunca devam ederek talepler toplandı. #EKSUN koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan kağıdın açılış fiyatı 48,90 TL oldu.

15-16-17 Mart 2023 tarihleri arasında talep toplayan Eksun Gıda halka arz kaç lot verdi? Şirket, totalde 20,042,502 lot dağıttı. Bu hafta içerisinde borsada gong sesi Eksun Gıda için çalacak. Halka arzda bireysele eşit dağıtım yapıldı. Hisse senedinin 23 Mart'ta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.