Eksim Holding grup şirketlerinden temiz ve yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştiren Eksim Enerji’nin yönetim kurulu üyeliğine Cemal Çelik seçildi. 2016 yılından günümüze Eksim Holding bünyesinde çeşitli kademelerde çalışan Çelik, 2023 yılı Şubat ayı itibarıyla “Eksim Enerji Yönetim Kurulu Üyesi” olarak atandı.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği mezunu olan Cemal Çelik, çalışma hayatına 1986’da EİE İdaresi Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanlığı’nda mühendis olarak başladı. 2002 yılından itibaren EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı Enerji Uzmanı ve TEİAŞ Antalya Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışma hayatını sürdürdü. Çelik, Eksim Holding ailesine katılmadan önce 2011-2016 yılları arasında EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı’nda Lisanssız Üretim ve Diğer Yenilenebilir Grup Başkanı olarak görev aldı.

Cemal Çelik, Eksim Holding bünyesinde ise ilk olarak yenilenebilir enerji ve üretim alanlarında Regülasyon Direktörü olarak çalıştı. Çelik, 2017 yılından 2023 yılına kadar ise Üretim Regülasyon Direktörü ve Dicle Grubu Denetim Başkanı olarak görevini sürdürdü ve Şubat ayı itibarıyla “Eksim Enerji Yönetim Kurulu Üyesi” olarak atandı.