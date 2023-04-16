İSTANBUL (AA) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süryani ve Ermeni cemaatlerinin Paskalya Bayramı'nı kutladı.

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İmamoğlu, Beyoğlu'ndaki Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi ve Fatih'teki Türkiye Ermenileri Patrikliği'ni ziyaret ederek, Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı.

İmamoğlu, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile bir araya geldi.

Paskalya'nın kendileri tarafından "Diriliş Bayramı" olarak kutlandığını belirten Çetin, ziyaretinden dolayı İmamoğlu'na teşekkür etti.

İmamoğlu da "Ramazan Bayramı öncesi, Diriliş Bayramı'nda sizlerle olmak benim için ayrıca bir mutluluk. Umuyorum hep böyle iyi anlarımızda bir arada olalım ve toplum olarak çok hak ettiği bir geleceğe şehrimizi, ülkemizi götürelim." ifadelerini kullandı.