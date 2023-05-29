İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un Fethi töreninde seçim sonuçlarını değerlendirdi. İmamoğlu, "Girdiğimiz yeni dönemin ilk günündeyiz. Bu ülkenin tarihine hepiniz saygı duyuyorsunuz. Bir kutuplaşmayla yüz yüze olmamıza rağmen barış içinde yaşayabileceğimize hep birlikte inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Maltepe'de düzenlenen, İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümü kutlamalarında 28 Mayıs seçim sonucunu değerlendiren İmamoğlu, "İstanbul, bir avuç insanın dilediği gibi parçalara ayırıp satışa çıkarabileceği bir şehir asla değildir. İstanbul Türkiye'dir." dedi.

İmamoğlu, "Dün bir seçim bitti. Elbette düşüncelerim var. Millet iradesine katkı sunan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonucun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İktidarın neden olduğu olumsuzluklara rağmen Millet İttifakı olarak seçimi kazanamadık. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"Hatalarımızdan, eksiklerimizden ders çıkaracağız." diyen Ekrem İmamoğlu, "Sırt sırta verirsek ve inanırsak en imkansız görünenlerin imkansız olmadığını göstereceğiz. Hep birlikte bu ülkenin değişim isteyen milyonlarıyla birlikte yapacağız." şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ