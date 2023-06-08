İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde bulunan Ahmet İsvan Halk Ekmek fabrikasını ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Halk Ekmek çok büyüdü, gelişti, ürün çeşitliliğini de artırdı. Türkiye’nin en büyük fabrikasını bu dönemde açtık, büfe sayısını artırdık. Bugün Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikamızı ziyaret ettik. Sağlıklı ve ekonomik ekmek üretmeye aralıksız devam."