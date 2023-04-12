Ekrem İmamoğlu bugün Eminönü’ndeki Haliç Tramvayı’nın şantiye alanına ziyarette bulundu. “Haliç Tramvayı’nın Eminönü’ne kavuşmasına az kaldı” şeklinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu açıklamasında,
“Haliç Tramvayı’nın Eminönü’ne kavuşmasına az kaldı.
Köprü kavşağı geçişi bitti, zemin güçlendirme bitti, altyapı bitti, raylar döşeniyor, meydan çalışması başladı. Bugün şantiye alanını ziyaret edip çalışma arkadaşlarımdan bilgi aldım. Hepsinin emeğine sağlık.” dedi.
YENİGÜN HABER MERKEZİ