İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Su Sporları Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Haliç’in önemli bir yer olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Tesisimiz Hayırlı Uğurlu Olsun

Haliç’in kıyısında olduğunu unutturmayan, hem mimari açıdan, hem de malzeme kalitesiyle ve de kurgusuyla içindeki birçok sosyal alanıyla İstanbul’a özenli bir hizmet yapması gereken tesisisin varlığını önemsemiştik. O bakımdan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun.” diyen İmamoğlu, “Haliç çok önemli bir yer. Doğal tarihiyle, doğal güzellikleriyle…Dünya literatüründe ‘altın boynuz’ diye geçen kavramıyla gerçekten muazzam bir alan. Ve Haliç’i tertemiz masmavi sularıyla ve yemyeşil kıyılarıyla birleştirmek ve buluşturmka bizim en büyük sorumluluğumuz oldu. Geçtiğimiz dört yıl içerisinde Haliç yoğunluklu çok fazla işimiz var ve bu işlerimizin her birisinin meyvelerini almaya başladık ve önümüzdeki süreçte de almaya devam edeceğiz. Haliç’i hak ettiği öneme dönük bir faaliyet sahası haline dönüştürüyoruz ve cazibe merkezi olacağından hiç şüphemiz yok. Bugün de burada Haliç Kürek Yarışları’nı gerçekleştirmenin keyfini yaşıyoruz. İlkini 2021 yılında düzenlemiştik. İkincisi, 2022 yılında Golden Horm Robing Cup adıyla uluslararası bir statüye kavuştu. Tabii üçüncü bir etkinlikte bir aradayız.” dedi.

Kürek Sporlarına Önem Veriyoruz

Ekrem İmamoğlu, “Göz alıcı manzarası ve seyir güzelliğiyle bence dünyada bir numara olmaya aday bir yer burası. Su sporlarının gelişimine öncük eden bir merkez olmaya aday bir yer. İstanbul’a kazandırdığımız bu merkezin faaliyetleri etkin bir şekilde devam edecek. Kürek sporlarına önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.

5 Butik Su Sporu Merkezimiz Yapım Aşamasında

“Tesiste 174 kano kapasiteli bir kayıkhane var, fitness salonu var, konferans salonu var, hakem kuleleri var, eğitmen odası, soyunma odalarının yer aldığı bir bölümü söz konusu.” diyen İmamoğlu, “Tabii 5 butik su sporu merkezimiz de yapım aşamasında, İstanbul’a kazandırmak için çalıştığımızı duyurmak isterim. İlk etapta Avcılar, Beyoğlu, Tuzla, Bostancı, Florya'da yapımına başlanan tesisler; yelken, kano, kürek kulüplerimiz tarafından antrenman amaçlı olarak da kullanabilecek. İstanbul'da su sporlarıyla ilgili kulüplerimizin buralardan en etkin şekilde faydalanmalarını da özenli bir şekilde destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Haliç Paylaşımı

İmamoğlu Twitter hesabından ise, “Değişim çok güzel oldu. Kokusundan durulamayan Haliç şimdi su sporlarının merkezi oldu. Dip ve sahil temizliğini özenle yaptık, yeşil alanları düzenledik, tramvayıyla, spor ve sosyal tesisleriyle, müzeleriyle, kültür ve etkinlik alanlarıyla çok güzel bir Haliç var artık.” şeklinde bir paylaşım yaptı.