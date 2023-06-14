Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı olursa İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı kim olacak? miilyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Millet İttifakının adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi sonrası gözler Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmasına çevrildi. Seçim sonrası Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan karşılıklı Genel Başkanlık açıklaması gelirken, Kılıçdaroğlu gerekirse bırakcağını belirtti. İmamoğlu ise, olası bir değişimin daha iyi olacağını vurguladı. Bu gelişmeler sonrası olası İmamoğlu'nun İBB bırakması sonrası başa kimin geçeceği merak ediliyor. İBB neye göre belirlenecek? Yeniden mi seçime gidilecek? İşte detaylar...

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU BUGÜN GÖRÜŞTÜ!

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna İmamoğlu "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından bugün saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'na gelen Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının görüşme ile sorusuna "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu, kurultayda genel başkan seçimi yapılacağını belirtti ve adayın partinin tarafından belirleneceğini ifade etti. Kendisinin bugüne kadar çıkıp "adayım" demediğini ve bu konunun parti organları tarafından kararlaştırılacağını vurguladı. Herkesin gelip aday olabileceğini söyledi ve düzenli aidat ödeyen üyelerin ön seçimde oy kullanacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, kurultayın hem değişimi sağlama hem de genel başkan seçimini gerçekleştirme amacı taşıdığını ifade etti.

İMAMOĞLU’NUN DEĞİŞİM ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısına destek verdi. Kılıçdaroğlu, değişimin kaçınılmaz olduğunu ve belediye başkanlarının seçildikleri bölgelere hizmet etmek zorunda olduklarını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmamoğlu'nun başarısını korumak için akılcı düşünülmesi gerektiğini ve İstanbul'un birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu ayrıca, İmamoğlu'nun istemesi durumunda gelecek kurultayda aday olabileceğini dile getirdi ve İstanbul gibi önemli bir şehri kaybetmemenin önemine değindi. Ancak başka bir partiye belediyeyi neden devretmeleri gerektiğini anlayabileceği haklı bir gerekçe sunulması durumunda bir sorun olmadığını belirtti.

FAİK TUNAY'DAN İMAMOĞLU'NA: ADAY OLURSA İSTANBUL'U KAYBEDER

CHP ve seçmeni arasında partinin başına İmamoğlu'nun geçmesi yönünde tartışmalar sürerken, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki koltuk savaşına değindi.

İmamoğlu'nun 2024 seçimlerinde aday olması halinde İstanbul'u kaybedeceğini söyleyen Tunay, İmamoğlu'nun parti yönetimine geçme isteğini kast ederek, "Bu 'değişim' söylemlerini sürdürürse benim bildiğim Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu 2024 seçimlerinde aday bile göstermez." dedi.

AK PARTİ'DEN 4 ADAY İDDİASI

2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlerde AK Parti'nin kimi aday göstereceği merak konusu. Erdoğan'ın tekrardan İstanbul'u almak için aday olarak Süleyman Soylu, Murat Kurum, Tevfik Göksü ve Şadi Yazıcı'dan birini aday göstermesi öngörülüyor.

1. SÜLEYMAN SOYLU: AK Parti'de İBB adaylığı gündeme gelen isimlerden ilki eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olarak ön plana çıkıyor. Bakanlık dönemindeki başarıları, İstanbul için Soylu'yu bir adım öne çıkarıyor.

2. MURAT KURUM: Adaylık için geçen isimlerden bir tanesi de eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliliği Bakanı Murat Kurum olarak düşünülüyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremde ortaya koyduğu gayret ve başarı ön plana çıkmasına sebep oldu.

3. TEVFİK GÖKSU: Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da adaylık için ismi geçenlerden bir tanesi. Kulaktan kulağa konuşulan isimlerden biri olan Tevfik Göksü İBB adayı olabileceği konuşuluyor.

4. ŞADİ YAZICI: Aday olarak konuşulan bir diğer isim ise Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. Özellikle sosyal medyada aktif olması ve gençlerle olan iletişim yüksekliği onu da ön plana çıkarıyor.