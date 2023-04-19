İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu'da gerçekleştirilen halk buluşmasında Türkiye'nin geleceği için 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekti. İmamoğlu, bu seçimlerin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve mevcut iktidarın ekonomik kriz üzerinden eleştirilerek, çocukların geleceği için bu düzenin değişmesi gerektiğini vurguladı.

İmamoğlu, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına dikkat çekerek işsizliğin ve yoksulluğun arttığını, enflasyon ve hayat pahalılığının halkın belini büktüğünü söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Türk lirasının değer kaybını ve et fiyatlarını örnek göstererek Türkiye'nin dünyada en büyük parasıyla en az et alınan ülke olduğunu belirtti.

İmamoğlu, seçimlerde Millet İttifakı'nın başarıya ulaşmasının Türkiye'nin ekonomik refahını yeniden sağlayabileceğini söyleyerek, vatandaşlara 14 Mayıs'ta sandığa gidip oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ